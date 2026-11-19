Diogo Leite è destinato a sostituire l'infortunato Sutalo nella difesa della Lazio già contro il Lecce. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, Gennaro Gattuso deve modificare l'assetto anche per lo stop di Tavares: sulla sinistra il posto dell'ex Arsenal sarà preso da Pedraza.

Sutalo ai box, Leite verso una maglia da titolare

Al centro della difesa potevano esserci dubbi, ma le indicazioni arrivate dal campo portano a Leite. Sutalo rischia di restare fuori per almeno due mesi. A Formello si spera che la lesione muscolare del croato, ex Ajax, sia meno grave del previsto, anche se i segnali degli ultimi giorni non sono positivi.

L'assenza del difensore pesa sulle scelte per il Lecce. Gattuso ha però mostrato piena fiducia nel portoghese e si prepara ad affidargli il posto di Sutalo.

Doekhi e Provstgaard: le opzioni contro il Lecce

Accanto a Leite potrebbe giocare Doekhi. Contro i salentini si ricomporrebbe così la coppia di centrali già vista all'Union Berlino. Provstgaard, invece, potrebbe osservare un turno di riposo dopo gli impegni con la Danimarca.

Per Leite sarebbe un'occasione per trovare più spazio dopo un avvio di stagione dal minutaggio limitato. Il difensore è arrivato a inizio settembre a parametro zero, subito dopo la chiusura del mercato. Ha raccolto sei presenze ed è rimasto in panchina soltanto contro Venezia e Juventus.

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