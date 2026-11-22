A Bergamo, nella dodicesima giornata di Serie A, Atalanta e Inter hanno regalato una partita molto combattuta e terminata con un 4-4.

La sfida tra Atalanta e Inter

La squadra di Cristian Chivu era partita fortissimo trascinata da una super tripletta di Pio Esposito (16', 32' e 52') e sembrava avere la gara in pugno, anche dopo il rigore trasformato da Sučić (76') per il momentaneo 2-4. Ma l'Atalanta di Maurizio Sarri non ha mai mollato: prima ha accorciato con Elmas (35') e con la doppietta di Charles De Ketelaere (72' e 81'), e poi nel recupero ha trovato il clamoroso pareggio su rigore con Franck Kessié (90'+1').

La rincorsa alla Lazio capolista

Con questo pareggio l'Inter lascia per strada due punti pesanti e resta al terzo posto con 29 punti e alle spalle della Lazio capolista a quota 32 punti e della Roma seconda a 30.