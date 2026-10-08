Patric saluta Pedro: "Hai lasciato un segno ovunque. Sei un esempio di umiltà"

L'addio al calcio giocato di Pedro ha indubbiamente scatenato diverse reazioni social nel mondo Lazio e non solo. Tra i messaggi arrivati al campione spagnolo c'è anche quello di Patric, reduce dal trasferimento all'Al Ittifaq e dalla conseguente partenza alla Lazio. L'ex difensore biancoceleste ha voluto omaggiare l'ex compagno di squadra con un lungo post sul proprio profilo Instagram. Di seguito il commovente messaggio di Patric.

Fratello, è difficile riassumere in poche parole tutto ciò che hai vissuto e realizzato. Oggi si chiude un capitolo importante, ma la cosa più bella è che lasci un segno indelebile ovunque tu vada.

Ho avuto la fortuna di vedere da vicino i tuoi trionfi con il club della tua vita, il Barça, e poi di essere tuo compagno di squadra alla Lazio; ma soprattutto, ho la fortuna di poterti chiamare amico.

Sei sempre stato un esempio di umiltà, dedizione, impegno e spirito di squadra. Non sei mai cambiato – nemmeno quando eri ai vertici – e questo la dice lunga sulla persona che sei.

Goditi appieno questo nuovo capitolo; te lo sei ampiamente meritato. Il calcio perderà un giocatore straordinario, ma chi ti vuole bene sa che dietro al calciatore c'è una persona ancora più grande.

Congratulazioni per una carriera spettacolare, amico mio. È stato un privilegio vederti crescere, goderti il ​​gioco e fare la storia. Ora è il momento di godersi tutto ciò che ti aspetta.

Ti voglio bene.