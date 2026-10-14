Women, Consolini si presenta: "La Lazio può farmi crescere. Mi sento pronta per il grande salto"
La Lazio Women accoglie un nuovo innesto in difesa: Lidia Consolini. Prelevata dall'Inter femminile in prestito, la classe 2007 approda nella Capitale dopo le esperienze nel settore giovanile del club meneghino. In occasione del suo arrivo, la giocatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel.
Lidia Consolini si presenta
La Lazio è una società molto organizzata, mi hanno convinto molto le parole del mister e soprattutto del direttore e ho scelto di venire qua. La Lazio mi può far crescere, dare esperienza, e creare nuove amicizie e nuove avventure. Quando ero a Milano facevo 40 minuti per arrivare da ogni volta da Lecco a Milano, adesso sono passata a fare 4 minuti per arrivare al campo: sicuramente questo aspetto è migliorato, ma farei di tutto per la passione che ho per il calcio. Voglio lavorare per crescere sulla continuità tra primo e secondo tempo.
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Sciabica? Il mister ci fa sempre la battuta che parlava male di lui, però mi ha detto sempre belle parole, mi ha convinto anche lei a venire qua ed è stata anche una grande amica.
Mi sento pronta per il grande salto, ora voglio lavorare su me stessa con la squadra e sulle prossime partite. Nasco nel ruolo di braccetto/terzino, però posso giocare dove il mister ha necessità. Lui vuole che il braccetto salga tanto e si proponga e io sono sempre a disposizione.