Gattuso nel pre: "Faccio i complimenti per come si sta arbitrando. Udinese? Partita fastidiosa"

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Lazio.

L'intervento di Gattuso a Sky Sport

Il livello è sempre alto, faccio i complimenti per come stanno arbitrando e la direzione in cui stiamo andando. Giocare cinque-sei minuti in più è importante per il nostro calcio, che diventa più bello e le partite più difficili. Oggi è una di quelle gare: giocare contro l'Udinese è come andare dal dentista, è fastidiosa. Speriamo di riuscire a fare una buona prestazione.

Lo step di crescita? Non subire gli eventi, la nostra bravura deve essere questa. Ci sta soffrire contro l'Udinese, ma non deve mancare il coraggio e la voglia di far gol e di andare in pressione. Pinamonti? Non sono importanti i gol ma il collettivo. Non baratto uno che fa 15 gol ma che pensa solo a sé stesso. In questo momento stiamo proseguendo sulla strada del gruppo che deve giocare a viso aperto, mi aspetto questo. I ragazzi che sono venuti qui non l'hanno fatto per me, ma per loro. Ringrazio il club che mi ha dato l'opportunità di prenderli. Loro sapevano dove venivano, noi pensiamo a lavorare, a fare bene e a crescere di partita in partita.

L'intervento di Gattuso a Dazn