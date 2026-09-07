Gattuso nel pre: "Faccio i complimenti per come si sta arbitrando. Udinese? Partita fastidiosa"
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Lazio
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Lazio.
L'intervento di Gattuso a Sky Sport
Il livello è sempre alto, faccio i complimenti per come stanno arbitrando e la direzione in cui stiamo andando. Giocare cinque-sei minuti in più è importante per il nostro calcio, che diventa più bello e le partite più difficili. Oggi è una di quelle gare: giocare contro l'Udinese è come andare dal dentista, è fastidiosa. Speriamo di riuscire a fare una buona prestazione.
Lo step di crescita? Non subire gli eventi, la nostra bravura deve essere questa. Ci sta soffrire contro l'Udinese, ma non deve mancare il coraggio e la voglia di far gol e di andare in pressione. Pinamonti? Non sono importanti i gol ma il collettivo. Non baratto uno che fa 15 gol ma che pensa solo a sé stesso. In questo momento stiamo proseguendo sulla strada del gruppo che deve giocare a viso aperto, mi aspetto questo. I ragazzi che sono venuti qui non l'hanno fatto per me, ma per loro. Ringrazio il club che mi ha dato l'opportunità di prenderli. Loro sapevano dove venivano, noi pensiamo a lavorare, a fare bene e a crescere di partita in partita.
L'intervento di Gattuso a Dazn
Dobbiamo continuare a lavorare così, non subire gli eventi, la strada è quella. Dopo la batosta con il Mantova credono in quello che dobbiamo fare, dobbiamo credere in quel che si fa. Udinese? Oggi si va dal dentista, è fastidioso, loro sono questi. Sono fisici, veloci, verticali, sono bravi. Una squadra ben costruita e allenata bene, dovremo essere bravi e non subirli, dobbiamo tenere botta e battere colpo su colpo. Pinamonti e Isaksen? Mi aspetto che andiamo tutti nella stessa direzione, nessuna via di mezzo. Serve una parttia di gamba, se giochiamo sotto ritmo e senza coraggio è dura. Saranno novanta minuti di passione.