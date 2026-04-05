Immobile: “Alla Lazio c’è stato un periodo in cui vincere era semplice, poi il Covid…”

Nell’intervista a So Foot, Ciro Immobile non si è limitato a esprimere il suo rammarico per un addio che non è andato come previsto. L’attaccante ha anche ricordato con affetto i bei momenti trascorsi durante la sua lunga permanenza a Roma. In particolare, quando gli è stato chiesto di raccontare la stagione eccezionale del 2019/20, culminata con la conquista della Scarpa d’Oro, il bomber del Paris FC ha ripercorso quei ricordi.



Queste le sue parole:

È semplice, c'è stato un periodo in cui tutto sembrava facile. Anche vincere le partite. Avevamo una squadra incredibile con Simone Inzaghi alla guida. Certe partite erano quasi chiuse ancora prima di iniziare. Ricordo quattro o cinque match in cui eravamo già sul 3-0 a fine primo tempo. Eravamo immarcabili".