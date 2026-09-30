Dele-Bashiru e Marusic verso il rientro: le condizioni degli infortunati

Dele-Bashiru sembra essere il primo a rientrare in gruppo in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza. Il nigeriano è rimasto ai box dalla prima giornata a Bologna e non è rientrato per rispettare una linea cautelativa ed evitare ricadute.

Dele-Bashiru e Marusic vicini al rientro

Ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dele-Bashiru potrebbe tornare in campo e rappresentare per Gattuso una nuova forza fresca, alleggerendo il reparto dell'infermeria.

Dopo due giorni di riposo concessi, a partire da oggi alle 15:30 riprenderanno gli allenamenti a Formello, con la squadra pronta a per prepararsi anche in vista della seconda amichevole a porte chiuse di questa lunga sosta contro la Juve Stabia, in programma sabato alle ore 15:00.

Non solo Dele-Bashiru, anche Marusic, out per uno stiramento muscolare come il nigeriano, sembra vicino al rientro. Il montenegrino punta alla titolarità contro il Monza, ma prima dovrà dare certezze sulle proprie condizioni.

Le condizioni degli infortunati

La prossima settimana sarà infatti decisiva per stabilire se le condizioni dei calciatori ancora indisponibili.

Gli ultimi accertamenti su Rovella hanno evidenziato la presenza di un piccolo edema al polpaccio, per cui il centrocampista potrebbe far rientro contro la Juventus, anche se la speranza del giocatore resta quella di tornare già per il Monza.

Anche le condizioni di Cataldi restano un rebus: il mediano ha rimediato un nuovo fastidio muscolare dopo il lungo calvario per la riabilitazione dalla pubalgia.

Un'altra valutazione riguarda Gudmundsson, che sembra aver accusato una lieve lussazione alla spalla sinistra in Nazionale e dovrebbe far rientro a Roma oggi. Da verificare le sue condizioni per Monza e, secondo il quotidiano, potrebbe tornare a disposizione grazie ad un'infiltrazione antidolorifica.