Calciomercato Lazio, trattativa in corso per Dennis Man: il punto

Il mercato della Lazio non si ferma dopo l'arrivo di Pinamonti e tenta di portare un'altra pedina offensiva alla guida di Gattuso. Nelle ultime ore la società, infatti, ha messo nel mirino Dennis Man, esterno romeno ex Parma che ha giocato l'ultima stagione al PSV Eindhoven.

La trattativa

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa è in corso sulla base di un prestito oneroso di circa un milione di euro con diritto di riscatto, formula gradita agli olandesi che dovrebbero dare una risposta definitiva in mattinata, mentre il giocatore ha già detto sì al trasferimento.

Le cessioni sbloccano l'affare

L'arrivo dell'esterno è legato alle manovre in uscita del reparto avanzato biancoceleste. Petar Ratkov è a un passo dal Levante, Boulaye Dia sta per recarsi al Rennes per un'offerta da 8,5 milioni e Matteo Cancellieri piace a Genoa e Parma. In caso di fumata nera per il romeno, la dirigenza tiene calde le alternative che portano a Montader Madjed dell'Hammarby e Mauro Icardi.