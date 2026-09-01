Lazio, l'infermiera si riempie: il punto sulle condizioni di Rovella, Marusic e Cataldi

La stagione 2026/2027 è appena iniziata e l'infermiera in casa Lazio sembra essere già piena. Nicolò Rovella, Adam Marusic e Danilo Cataldi: sono loro tre degli uomini chiave non a disposizione per il mister Gennaro Gattuso.

Il punto sulle condizioni di Rovella

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista numero 6

si sottoporrà in giornata agli esami strumentali presso la clinica Pret Medica all'Eur per valutare con precisione il fastidio al polpaccio accusato durante la rifinitura di sabato. Nonostante il dolore, Rovella aveva stretto i denti ed era sceso in campo contro il Genoa. Fortunatamente, il tempestivo stop dovrebbe aver evitato complicazioni serie, permettendo di essere ottimisti riguardo un suo possibile rientro per la sfida contro il Venezia.

Le condizioni di Marusic e Cataldi

Per quanto riguarda Adam Marusic, i tempi di recupero saranno più lunghi, come confermato dal tecnico in conferenza stampa. Per Danilo Cataldi, invece, servirà ancora molta pazienza per il completo smaltimento della pubalgia dopo l'intervento chirurgico, nonostante sia atteso il suo rientro graduale in gruppo nel corso della settimana.