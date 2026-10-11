Conferenza Pinamonti: "Con questo gol ho potuto ripagare la fiducia della società. Noslin?..."

Andrea Pinamonti è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Lazio-Monza.

Andrea Pinamonti in conferenza

In questo gol c'è tanto. È una grande liberazione per me. Nelle prime partite non ho dato il giusto contributo, lo sapevo. Sono arrivato in ritardo di condizione, per me è stata un'estate complicata. Ero indietro, soprattutto per il gioco del mister. Ora grazie a questa sosta ho avuto modo di mettere minuti e sto sempre meglio. Con questo gol ho avuto modo di ripagare la fiducia della società.

Nella prima parte di campionato non c'entrano niente le pressioni. Ero in ritardo di condizioni e non ho potuto dare il contributo che volevo. La squadra ha fatto bene dall'inizio, non ho sentito pressioni: voglio solo ripagare la fiducia del club e dei tifosi. Spero che questo possa essere il primo gol di una lunga serie.

Tutte le partite sono difficili, anche oggi lo è stato. Ma l'abbiamo indirizzata subito nel modo giusto. La nostra forza è il gruppo, c'è un clima sereno e si lavora duramente con serenità e disponibilità. Poi tutto questo te lo porti dentro al campo. Noi restiamo uniti e andiamo avanti per la nostra squadra, se manteniamo questo possiamo fare grandi cose.