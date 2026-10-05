Jorge Jesus: "Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera..."

Cristiano Ronaldo aveva abbandonato il ritiro della Nazionale prima della sfida contro la Danimarca. Jorge Jesus, commissario tecnico del Portogallo, ha lasciato delle dichiarazioni, in merito alla questione, alla fine del match contro la Norvegia.

Le parole di Jesus

Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera. Per quanto mi riguarda, Cris, per la prossima convocazione, sarà un giocatore convocabile. Se vorrà, tornerà in nazionale. Se vuole, come abbiamo fatto prima di questa convocazione, abbiamo parlato, e possiamo parlare anche prima della prossima. Ma sarà Cris a decidere.

Cosa era accaduto

Come riporta Sky Sport, la controversia è nata la scorsa settimana, quando Jesus ha lasciato in panchina Ronaldo durante la prima vittoria del Portogallo contro la Norvegia. Mercoledì, Cristiano Ronaldo ha abbandonato il ritiro, dopo aver saputo che non sarebbe partito come titolare per la partita contro la Danimarca.