Calciomercato Lazio, il club biancoceleste si fa avanti per Asp: ecco l'offerta e la formula

Oltre alla ricerca di un centravanti, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, il club si sta muovendo con decisione anche sulle corsie offensive. In quest'ottica, sembra che la dirigenza biancoceleste abbia presentato un'offerta al Bayern Monaco per il giovane danese Asp.

L'offerta

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe proposto al club tedesco un prestito oneroso tra i 500/600 mila euro, con un diritto di riscatto fissato tra i 5/6 milioni. Tuttavia, l'operazione non è si ancora chiusa vista l'alta concorrenza: il Deportivo e l'Udinese restano infatti alla finestra, pronti a inserirsi.

Il desiderio del giocatore

Fortunatamente, la Lazio può contare sulla volontà del ragazzo, che ha già fatto capire di preferire la destinazione biancoceleste. Tuttavia, per chiudere l'acquisto servirà pazienza. Il mercato a saldo zero obbliga la Lazio a vendere prima di poter acquistare.