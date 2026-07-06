Calciomercato Lazio, il club biancoceleste si fa avanti per Asp: ecco l'offerta e la formula

Il club biancoceleste ha avanzato un'offerta al Bayern Monaco per l'acquisto di Asp Jensen, ecco tutti i dettagli

Michelle De Angelis /
asp
Photo by Lewis Storey/Getty Images)

Oltre alla ricerca di un centravanti, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, il club si sta muovendo con decisione anche sulle corsie offensive. In quest'ottica,  sembra che la dirigenza biancoceleste abbia presentato un'offerta al Bayern Monaco per il giovane danese Asp. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L'offerta  

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe proposto al club tedesco un prestito oneroso tra i 500/600 mila euro, con un diritto di riscatto fissato tra i 5/6 milioni. Tuttavia, l'operazione non è si ancora chiusa vista l'alta concorrenza: il Deportivo e l'Udinese restano infatti alla finestra, pronti a inserirsi. 

Il desiderio del giocatore

Fortunatamente, la Lazio può contare sulla volontà del ragazzo, che ha già fatto capire di preferire la destinazione biancoceleste. Tuttavia, per chiudere l'acquisto servirà pazienza. Il mercato a saldo zero obbliga la Lazio a vendere prima di poter acquistare. 

Calciomercato Lazio, nuovi colpi, difesa e cessioni: ecco la strategia del club
Lazio, rivoluzione a Formello: ritiro a porte aperte e gare visibili in tv