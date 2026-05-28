Lazio, la Società è pronta a scommettere su Oliver Provstgaard: in arrivo il rinnovo
Con il futuro di Romagnoli e Gila in bilico, il club biancoceleste punta tutto su Oliver Provstgaard, tanto che si sta già lavorando per un rinnovo
La Lazio lavora per blindare le certezze in una difesa che potrebbe cambiare volto, tra i dubbi su Romagnoli e Gila. Oliver Provstgaard è diventato intoccabile: il classe 2003 ha convinto tutti per fisicità e personalità, diventando un pilastro dopo l'apprendistato con Sarri.
Vicino l'accordo per il rinnovo
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il prolungamento del contratto è a buon punto. Il club biancoceleste è pronto a proporre al difensore danese un adeguamento dell'ingaggio, aumentando il suo attuale stipendio base (che si aggira sui 500mila euro). La volontà comune è quella di chiudere in tempi brevi per mettere al riparo il giocatore da eventuali corteggiamenti esterni.
Futuro assicurato a Formello
Provstgaard non è solo il presente della Lazio, ma anche il leader della nuova Danimarca. Blindarlo significa assicurarsi uno dei difensori più promettenti del campionato, garantendo a Formello un punto fermo da cui ripartire per la prossima annata sportiva.