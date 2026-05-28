Lazio, la Società è pronta a scommettere su Oliver Provstgaard: in arrivo il rinnovo

La Lazio lavora per blindare le certezze in una difesa che potrebbe cambiare volto, tra i dubbi su Romagnoli e Gila. Oliver Provstgaard è diventato intoccabile: il classe 2003 ha convinto tutti per fisicità e personalità, diventando un pilastro dopo l'apprendistato con Sarri.

Vicino l'accordo per il rinnovo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il prolungamento del contratto è a buon punto. Il club biancoceleste è pronto a proporre al difensore danese un adeguamento dell'ingaggio, aumentando il suo attuale stipendio base (che si aggira sui 500mila euro). La volontà comune è quella di chiudere in tempi brevi per mettere al riparo il giocatore da eventuali corteggiamenti esterni.

Futuro assicurato a Formello

​Provstgaard non è solo il presente della Lazio, ma anche il leader della nuova Danimarca. Blindarlo significa assicurarsi uno dei difensori più promettenti del campionato, garantendo a Formello un punto fermo da cui ripartire per la prossima annata sportiva.