Rocca: "Lotito ricomponga la frattura con la tifoseria o si faccia da parte"

A margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è tornato a parlare della gestione della società biancoceleste da parte di Claudio Lotito. Rocca si è soffermato, in particolare, sulla frattura con la tifoseria e sulla necessità di una scelta da parte del presidente: ricucire il rapporto con i tifosi o farsi definitivamente da parte. Di seguito il suo intervento all'Agenzia Dire.

Rocca all'Agenzia Dire

L’auspicio è che lui prenda atto di questa frattura: o la ricompone, e sta a lui trovare la maniera, o altrimenti farsi da parte.

Prosegue il presidente della Regione Lazio