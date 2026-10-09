Rocca: "Lotito ricomponga la frattura con la tifoseria o si faccia da parte"
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
A margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è tornato a parlare della gestione della società biancoceleste da parte di Claudio Lotito. Rocca si è soffermato, in particolare, sulla frattura con la tifoseria e sulla necessità di una scelta da parte del presidente: ricucire il rapporto con i tifosi o farsi definitivamente da parte. Di seguito il suo intervento all'Agenzia Dire.
Rocca all'Agenzia Dire
L’auspicio è che lui prenda atto di questa frattura: o la ricompone, e sta a lui trovare la maniera, o altrimenti farsi da parte.
Prosegue il presidente della Regione Lazio
La Lazio ha due primati: è prima in classifica in serie A e ha lo stadio più vuoto d’Italia. Del primo siamo ovviamente contenti, dell’altro qualcuno deve iniziare a prenderne atto una volta per tutte.