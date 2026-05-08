Pedro-Lazio, ecco quando ci sarà la festa d'addio

Pedro ha deciso: a fine stagione lascerà la SS Lazio e chiuderà la carriera. Lo spagnolo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, giocherà le ultime quattro partite prima dell’addio definitivo al calcio.

Per il saluto finale, la Lazio starebbe preparando un omaggio speciale all’Olimpico nella sfida contro il Pisa, con video celebrativi dedicati ai suoi momenti migliori in biancoceleste. Prevista anche una serata di gala a Roma il 20 maggio.

Pedro prepara l’addio: ultimo obiettivo la Coppa Italia

Prima del ritiro resta però un ultimo sogno: vincere la Coppa Italia e regalare alla Lazio una qualificazione europea.

Dopo l’addio, Pedro dovrebbe tornare in Spagna per decidere il proprio futuro tra la possibilità di allenare o prendersi una pausa dopo una carriera piena di trofei e successi.