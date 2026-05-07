Conference League, Crystal Palace e Rayo Vallecano in finale

In questo giovedì europeo sono state definite anche le finaliste di Conference League: il 27 maggio, a Lipsia, in Germania, si sfideranno Crystal Palace e Rayo Vallecano, entrambe qualificate al termine delle semifinali disputate questa sera.

Crystal Palace-Shakthar 2-1 (5-2): ucraini ko anche al ritorno

Il Palace non ha faticato a superare lo Shakthar Donetsk e mette in campo un copia e incolla dell'andata. Dopo il successo al primo round a Cracovia per 3-1, gli inglesi vanno in vantaggio con il Yeremy Pino, annullato per fuorigioco, ma poco dopo sono comunque i padroni di casa a trovare il vantaggio grazie all'autogol di Pedro Henrique, prima del pareggio di Eguinaldo, che chiude la prima frazione sull'1-1. Nella ripresa il Palace torna avanti con la rete di Sarr: da qual momento lo Shakthar non riesce più a reagire, permettendo agli inglesi di conquistare la finale.

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Strasburgo-Rayo Vallecano 0-1 (0-2): Alemao e Batalla portano gli spagnoli in finale

Il Rayo Vallecano conquista la finale di Conference League grazie ala successo complessivo per 2-0 contro lo Strasburgo. Dopo la vittoria dell'andata, gli spagnoli si impongono anche al ritorno in trasferta. Decisiva anche questa volta la rete di Alemao, autore dei due gol tra andata e ritorno degli spagnoli. Sul finale il rigore assegnato ai francesi impensierisce gli ospiti, ma Batalla para il penalty a Enciso e permette ai suoi di scrivere la storia e volare in finale.