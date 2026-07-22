Sabatini promuove Gattuso: "Alla Lazio farà bene". Poi il commento su Guardiola e Pirlo

Walter Sabatini ha espresso il proprio punto di vista sul futuro della Nazionale italiana e sulla scelta della Lazio di affidare la panchina a Gennaro Gattuso. Intervistato da TuttoMercatoWeb, l'ex dirigente ha commentato sia l'ipotesi Pep Guardiola come commissario tecnico, sia le candidature di Andrea Pirlo e dello stesso tecnico biancoceleste.

La riflessione di Sabatini su Guardiola e Pirlo

Parlando della possibilità di vedere Guardiola sulla panchina dell'Italia, Sabatini ha spiegato come il ruolo del commissario tecnico sia molto diverso da quello di un allenatore di club.

"Non c'è nessun motivo per non avere Guardiola. È un grande allenatore, ha fatto un calcio rivoluzionario. È un allenatore, all'Italia serve un ct, che è una cosa molto diversa. Deve avere altre preoccupazioni, deve fare il calcio in maniera diversa, controllare i giocatori ma non allenarli se non 2-3 volte al mese. Guardiola ha bisogno di allenare e il ct difficilmente allena."

Successivamente, Sabatini ha parlato anche dell'eventuale candidatura di Andrea Pirlo, evidenziando le qualità che potrebbero renderlo adatto alla guida della Nazionale.

"Saprebbe come gestire la Nazionale, ne era il leader quando ha vinto nel 2006, conosce le dinamiche del gruppo nazionale, sarebbe in grado di fare questo mestiere, e anche bene. Ha la sensibilità e la storia che gli permettono di gestire lo spogliatoio."

Gattuso e la Lazio: il giudizio dell'ex dirigente

Sabatini si è soffermato anche sulla situazione della Lazio, sottolineando come il club conviva spesso con problematiche amministrative, pur riuscendo comunque a costruire squadre competitive.

Secondo l'ex dirigente, la decisione del presidente Claudio Lotito di puntare su Gennaro Gattuso è stata una scelta ragionata.

"C'è sempre qualche problema alla Lazio, legato a questioni amministrative. Ma la Lazio ha sempre fatto squadre competitive, Lotito ha fatto una scelta ponderata e corretta con Gattuso. Ha temperamento vero Gattuso, è uno muscolare direi, è un suo modo di vivere e di essere, che trasferirà alla squadra. Vedremo una squadra combattiva. Farà bene il suo lavoro a Roma."

Per Sabatini, dunque, il carattere e la personalità dell'allenatore rappresentano elementi destinati a riflettersi sul campo, con una Lazio pronta a mostrare uno spirito combattivo nella nuova stagione.