Trasferta per la Lazio Under 18 Professionisti: "I ragazzi sono curiosi di mettersi alla prova..."

La Lazio Under 18 del mister Lombardi scenderà in campo domenica alle ore 11. I ragazzi giocheranno contro l'Inter di Paolo Hernán Dellafiore, al KONAMI Football Centre di Milano, nella nona giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti.

La formazione di Cristiano Lombardi arriva in trasferta con 13 punti e il nono posto in classifica.

I ragazzi sono curiosi di mettersi alla prova. Dovranno fare un prestazione importante. Come primo obiettivo rimane quello di riconoscere il valore del lavoro e migliorarsi mettendo dentro più competenze possibili. Cerco di creare dei rapporti con tutti e di portare le mie esperienze come esempi, sia negativi che positivi, per la loro crescita.