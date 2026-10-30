Trasferta per la Lazio Under 18 Professionisti: "I ragazzi sono curiosi di mettersi alla prova..."

"Dovranno fare un prestazione importante..."

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Trasferta in programma domenica

La Lazio Under 18 del mister Lombardi scenderà in campo domenica alle ore 11. I ragazzi giocheranno contro l'Inter di Paolo Hernán Dellafiore, al KONAMI Football Centre di Milano, nella nona giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti.

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La posizione della Lazio di Lombardi

La formazione di Cristiano Lombardi arriva in trasferta con 13 punti e il nono posto in classifica.

Le parole di Lombardi riportate dalla FIGC

I ragazzi sono curiosi di mettersi alla prova. Dovranno fare un prestazione importante. Come primo obiettivo rimane quello di riconoscere il valore del lavoro e migliorarsi mettendo dentro più competenze possibili. Cerco di creare dei rapporti con tutti e di portare le mie esperienze come esempi, sia negativi che positivi, per la loro crescita.

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