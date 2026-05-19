Petrucci (SKY): "Futuro di Gila, Romagnoli, Basic e gli altri in scadenza? Vi dico tutto…"

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare l'attuale situazione in casa Lazio.

Cosa direi a Maurizio Sarri? Direi: “Bravo”. Attraversare senz’acqua il deserto come ha detto lui non era facile. Probabilmente sabato sarà la sua ultima partita con la Lazio, lo sta seguendo l’Atalanta e lo sta cercando una squadra che ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 e farà la Champions come il Napoli. Sarri con tutte le difficoltà ha fatto bene. Gli chiederei se ripensandoci si è pentito quest’estate di aver detto sì alla Lazio sapendo come era finita l’ultima volta perché i motivi familiari sono stati buona parte dei motivi che lo hanno spinto via, ma c’erano state anche tensioni serie. Lui secondo me ti risponderebbe di no.

Maldini torna all’Atalanta, anche Hysaj andrà via. Pedro ha salutato e andrà via. Basic considerando a questo punto della stagione che non c’è stato neanche più un contato mi sembra difficile possa rimanere. Nulla vieta poi che a fine stagione possano ridiscutere il suo futuro, anche se avevano trovato un accordo di massimo e poi non è stato finalizzato. Bisogna concentrarsi ora su quelli a scadenza 2027 perché sono tanti.

Romagnoli non rinnova, se resta vediamo, potrebbe arrivare anche a scadenza. Rimane la promessa fatta con Mancini però poi vediamo. La Lazio aveva chiesto poco meno di 10 milioni a gennaio. Gila non rinnova neanche lui, la volontà della Lazio è quella di trovare un acquirente ma il pallino ce lo ha Gila e non è scontato che parta quest’anno ma potrebbe arrivare a scadenza. Per Gila le offerte sono tante, poi ti devi mettere d’accordo con la Lazio, ma ha un anno di contratto e non puoi alzare troppo la cifra, ma ipotesi di rinnovo non ci sono in più c’è il 50% da dare al Real. Vediamo il caso di Tavares, ma in altre zone del campo puoi monetizzare di più. Vendere Zaccagni? Esiste anche questa possibilità.

Non credo che nessuno in rosa, forse tranne Taylor, può arrivare alle cifre del cartellino come nel caso di Castellanos e Guendouzi. Qualche sondaggio è stato fatto per Isaksen e qualcosa con lui puoi monetizzare.