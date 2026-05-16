Maurizio Sarri sarà in panchina per il derby: presente per i giocatori

Maurizio Sarri ci sarà. Dopo giorni di dubbi e attese, il tecnico biancoceleste ha scelto di guidare la squadra dalla panchina nel derby capitolino contro la Roma.

I dubbi di Sarri

Le sue incertezze erano legate soprattutto all’orario del derby. Nei giorni scorsi c’è stato infatti un lungo braccio di ferro per programmare la stracittadina tra Roma e Lazio, a causa della sovrapposizione con la finale degli internazionali di tennis fissata nello stesso giorno.

Il tecnico sarà in panchina nel derby

Dopo giorni di confronti, Lega e Prefettura hanno scelto di far disputare la sfida domenica alle ore 12:00.

Decisione arrivata dopo la finale di Coppa Italia, in cui la stessa sera mister Sarri aveva chiarito la sua posizione: se il derby si fosse giocato di domenica alle 12:30 lui non sarebbe stato presente. Tuttavia, l’ufficialità è arrivata poche ore dopo, e, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe cambiato idea, decidendo anche una volta in stagione di seguire il cuore: il tecnico toscano sarà infatti regolarmente presente in panchina per sostenere a bordo campo i suoi giocatori in una delle partite più sentite dell’anno.