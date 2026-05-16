Zaccagni ko, il capitano salta il derby: le sue condizioni

Bruttissime notizie in casa Lazio in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma: il capitano bianco celeste Mattia Zaccagni non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il derby in programma domani alle ore 12:00 allo stadio olimpico di Roma.

Altro infortunio per Zaccagni: out per il derby

Nel corso della finale di Coppa Italia contro l’Inter, il capitano è uscito zoppicando e malconcio dal campo per un problema al ginocchio sinistro. Come se non bastasse, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i guai per il capitano non sarebbero finiti: Zaccagni avrebbe infatti riportato anche un problema muscolare che lo costringe al forfait domani. La sua stagione sembra esser terminata con due giornate di anticipo.