Calciomercato Lazio, trattative in salita per il club: tra porte chiuse e piste low cost

La sessione estiva della Lazio continua a essere un vero e proprio percorso a ostacoli. Dopo una lunga serie di trattative sfumate, il club ha incassato anche il rifiuto di Ivanovic, che ha preferito trasferirsi al Lens. Adesso la dirigenza sta valutando altri profili da portare al tecnico Gattuso prima della chiusura del mercato.

Obiettivi in attacco: tra sogni che sfumano e nuove piste

In avanti la situazione è rovente. Piccoli sembra vicino al Bologna, mentre per Giménez la concorrenza del Porto e dell'agente Mendes complica i piani della Lazio, ferma ai primi contatti. Inoltre, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, tramontati i profili più graditi, la dirigenza biancoceleste è tornata a parlare con l'agente Riso: in pole position ora c'è Pinamonti, ma piacciono anche Sebastiano Esposito (su cui c'è il forte pressing del Como) e l'opzione Fullkrug, scaricato dal West Ham.

Caccia ai rinforzi tra centrocampo e difesa

Anche negli altri reparti la situazione è in stallo. A centrocampo, sfumato Stojkovic ritenuto incedibile dalla Dinamo Zagabria e con Fabbian corteggiato da diversi club, la Lazio ha fatto un nuovo sondaggio con la Juventus per il prestito di Miretti. In difesa, invece, frenano i contatti con lo Standard Liegi per Hautekiet, mentre l'Atalanta sta osservando Kristensen e Bah, alimentando i dubbi sul futuro di Romagnoli.