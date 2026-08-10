Calciomercato Lazio, cercasi attaccante: ecco i profili osservati dal club
Ecco i profili per il reparto offensivo che sta osservando la dirigenza biancoceleste
Il "no" di Ivanovic, conquistato dal sogno di giocare la Champions League con il Lens, ha stravolto la strategia di Lotito e Fabiani, ora costretti a rivalutare ogni tassello per consegnare nelle mani del mister Gattuso l'attaccante che continua a richiedere.
Obiettivi difficili in attacco
Sono vari i profili osservati dalla dirigenza ma nessuna operazione sembra essere prima di ostacoli. Se da un lato l’obiettivo Giménez resta estremamente complicate, percorrere le alternative non è più semplice. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il club è tornato a puntare su Pinamonti e Lucca, tuttavia, il primo è valutato circa 15 milioni dal Sassuolo, cifra per cui la Lazio avrebbe bisogno di una cessione o di uno sconto. Per l'attaccante del Napoli, invece, servirebbe una formula favorevole. Senza dimenticare la forte concorrenza del Bologna su Piccoli e la l'idea Joselu, al momento svincolato.
Tempo agli sgoccioli per Gattuso
Con il tempo che stringe in vista dell'inizio della stagione, la dirigenza biancoceleste deve accelerare i tempi. Il tecnico attende rinforzi non solo in attacco ma anche in difesa, e la società è chiamata a trovare la formula giusta sul mercato per sbloccare le trattative e consegnare una rosa più competitiva allo staff tecnico.