Calciomercato Lazio, cercasi attaccante: ecco i profili osservati dal club

Il "no" di Ivanovic, conquistato dal sogno di giocare la Champions League con il Lens, ha stravolto la strategia di Lotito e Fabiani, ora costretti a rivalutare ogni tassello per consegnare nelle mani del mister Gattuso l'attaccante che continua a richiedere.

Obiettivi difficili in attacco

Sono vari i profili osservati dalla dirigenza ma nessuna operazione sembra essere prima di ostacoli. Se da un lato l’obiettivo Giménez resta estremamente complicate, percorrere le alternative non è più semplice. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il club è tornato a puntare su Pinamonti e Lucca, tuttavia, il primo è valutato circa 15 milioni dal Sassuolo, cifra per cui la Lazio avrebbe bisogno di una cessione o di uno sconto. Per l'attaccante del Napoli, invece, servirebbe una formula favorevole. Senza dimenticare la forte concorrenza del Bologna su Piccoli e la l'idea Joselu, al momento svincolato.

Tempo agli sgoccioli per Gattuso

Con il tempo che stringe in vista dell'inizio della stagione, la dirigenza biancoceleste deve accelerare i tempi. Il tecnico attende rinforzi non solo in attacco ma anche in difesa, e la società è chiamata a trovare la formula giusta sul mercato per sbloccare le trattative e consegnare una rosa più competitiva allo staff tecnico.