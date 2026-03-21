Women Lazio-Roma, colpo Mancini: Grassadonia convoca la 2008 per il Derby

Il vivaio biancoceleste ha trovato una nuova gemma: Sofia Mancini. L'attaccante classe 2008 sta vivendo una stagione da sogno, confermando un fiuto per il gol fuori dal comune. Dopo aver dominato il campionato Primavera 2 lo scorso anno con ben 18 marcature, in questa stagione ha già superato se stessa raggiungendo quota 19 reti. La sua crescita costante non è passata inosservata, partendo dal ritiro estivo a San Gregorio Magno dove ha iniziato a respirare l'aria della prima squadra.

Il grande salto: la convocazione nel Derby

Il lavoro e i gol a raffica hanno convinto mister Grassadonia a regalarle una gioia immensa proprio in occasione della sfida più sentita: il derby Lazio-Roma Women. La chiamata in prima squadra per una partita così prestigiosa è il giusto premio per una calciatrice che sta bruciando le tappe. Per la giovane bomber, questa convocazione rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale forte del club che punta deciso sul proprio settore giovanile per il futuro del calcio femminile.

Lazio-Roma: la lista delle convocate