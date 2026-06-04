Cancellieri verso l'addio: Fiorentina alla finestra

Con l'arrivo di Gennaro Gattuso, la società biancoceleste non dovrà solo soddisfare le richieste del nuovo tecnico, ma anche cercare nell'immediato nuovi rinforzi in vista delle prossime uscite.

Cancellieri verso l'addio

Dopo Romagnoli e, con ogni probabilità, Mario Gila, anche l'avventura di Matteo Cancellieri alla Lazio sembra ormai giunta ai titoli di coda. L'esterno offensivo rientra tra i numerosi giocatori con il contratto in scadenza nel 2027 e non sarebbe intenzione di rinnovare con il club.

Fiorentina su Cancellieri

Stando a quanto riferito da Il Messaggero, sulle sue tracce si sarebbe inserita la Fiorentina. Già nelle prossime settimane, l'ex Parma potrebbe fare le valigie e lasciare la capitale biancoceleste. Dal canto suo, in caso di cessione, la dirigenza dovrà valutare nuovi profili sulla fascia destra.