Lazio-Parma, la lista dei biancocelesti convocati: un titolare torna tra i disponibili

Il Comandante Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati per l'incontro Lazio-Parma, in programma stasera alle ore 20:45

Michelle De Angelis /

Il Comandante Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati per l'incontro Lazio-Parma, in programma stasera alle ore 20:45.

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La lista dei convocati

Lazio-Parma: le probabili formazioni 

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

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