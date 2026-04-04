Lazio-Parma, la lista dei biancocelesti convocati: un titolare torna tra i disponibili
Il Comandante Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati per l'incontro Lazio-Parma, in programma stasera alle ore 20:45
Il Comandante Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati per l'incontro Lazio-Parma, in programma stasera alle ore 20:45.
La lista dei convocati
Lazio-Parma: le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta