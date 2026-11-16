Serata agrodolce per Christos Mandas: i greci battono la Serbia per 1-0 con il clean sheet del portiere biancoceleste, un risultato positivo che però non basta per accedere ai quarti di finale di Nations League.

La partita di Mandas

Il portiere greco torna tra i pali della Nazionale dall'ultima volta, avvenuta nell'amichevole contro la Svezia finita 2-2 lo scorso 4 giugno. La partita di stasera vede l'estremo difensore biancoceleste impegnato davvero poco, con un indice di Expected Goals (xG) di gol evitati pari a 0,02: una serata di assoluta amministrazione in cui la retroguardia non ha corso particolari pericoli.

L'epilogo nel girone

La Grecia si ferma a quota 11 punti al pari di Germania e Olanda, ma a causa degli scontri diretti e della larga vittoria odierna della Germania per 5-0 contro l'Olanda, Mandas e compagni non riescono a strappare il pass per i quarti di finale di Nations League.