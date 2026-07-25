Il futuro di Romagnoli è ancora da definire, intanto la Lazio guarda in Olanda: interesse per Lemkin

Prima da definire il futuro di Romagnoli

L'ultimo nome finito nel mirino della Lazio, per la difesa, è quello di Stav Lemkin. Acquistato a gennaio dall'Ajax, come Taylor, il calciatore proviene dall'Olanda, più precisamente dal Twente. È questo il profilo individuato dal club nel caso di addio di Romagnoli. È ancora incerto, però, il suo futuro dopo l'accordo sfumato con l'Al-Sadd. Inizialmente la sua partenza in Qatar era stata ritardata a causa della morte dello sceicco Al Thani. Già a gennaio il suo trasferimento era stato chiuso, al punto che Romagnoli andò sotto la curva per salutare la tifoseria laziale nel match contro il Lecce. A spiegare la situazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato poi il suo agente Vincenzo Raiola: "Stiamo attendendo che il ministero qatariota metta a disposizione dei club il budget per prendere accordi con altre società. La trattativa con l’Al Sadd, di conseguenza, resta aperta, anche se non sono del tutto chiare le tempistiche. Ma al momento non pensiamo a un futuro alla Lazio". Il difensore continuerà quindi ad aspettare l'Al-Sadd, anche se la Lazio ha ribadito che se i termini di pagamento non saranno quelli pattuiti non si farà nulla.

Dopo tre giorni di allenamento individuale, Romagnoli si riunisce con i compagni nel ritiro a Formello sotto la guida del tecnico Gattuso. Stamattina la squadra biancoceleste ha svolto la seduta di allenamento in preparazione anche del test estivo contro la Flaminia Civita Castellana domani pomeriggio alle ore 18:00. In questa prima seduta Romagnoli, insieme a Przyborek, ha svolto un lavoro differenziato dai compagni, impegnati invece nella parte tattica.

Ecco chi è Lemkin

Per tutelarsi, nel caso in cui Romagnoli lasci le vesti biancocelesti, la Lazio ha valutato il centrale israeliano, classe 2003. Come riportato da TMW, Lemkin ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro e sinistro, collezionando 29 presenze e un assist tra Eredivisie e Coppa di Olanda nella scorsa stagione. È già sceso in campo quest'anno con il Twente nel secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Con Israele ha raggiunto dieci presenze, tra cui rientrano i minuti finali giocati nella partita terminata 5-4 contro l'Italia.