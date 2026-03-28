Lancette un'ora avanti: ecco quando scatta l'ora legale

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, l’Italia darà il benvenuto all’ora legale. Il cambio avverrà ufficialmente alle 02:00 del mattino, momento in cui bisognerà spostare le lancette in avanti di un'ora, portandole direttamente sulle 03:00. Mentre la maggior parte dei dispositivi digitali come smartphone e computer si aggiornerà automaticamente, sarà necessario intervenire manualmente su orologi da parete, da polso e sveglie analogiche.

Gli effetti

L'effetto immediato di questo passaggio è la perdita di un'ora di sonno durante la notte del cambio. Tuttavia, il vantaggio principale riguarda il guadagno di un'ora di luce naturale in più ogni pomeriggio. Da questa domenica, il sole tramonterà più tardi, permettendoci di godere di giornate più lunghe e luminose. Questo cambiamento non solo favorisce le attività all'aperto, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici, limitando l'uso dell'illuminazione artificiale nelle ore serali.

Benefici energetici e ambientali

​Il ritorno dell'ora legale non è solo una questione di abitudini, ma rappresenta una scelta strategica per il risparmio energetico. Spostando il consumo di elettricità verso ore in cui la luce solare è ancora presente, si stima una riduzione significativa del fabbisogno nazionale di corrente. Questo minore consumo si traduce in un beneficio concreto per l'ambiente, con una sensibile diminuzione delle emissioni di CO_2 nell'atmosfera.