Operazione Nostalgia, Veron: “Con tutte le difficoltà avute, Sarri sta facendo bene”

Durante l’evento Operazione Nostalgia trasmesso su Sportitalia, Veron ha parlato così della Lazio e del lavoro di Sarri.

La seguo la Lazio, anche se non ogni giorno, e conosco un po’ la storia di Sarri. Fin qui con tutte le difficoltà avute, il non avere il mercato per mettere su una squadra con cui lavorare, non ha fatto un brutto lavoro. Sta facendo bene considerando tutto quello che c’è stato in estate e a metà stagione. Sulle individualità non so dire, ma la squadra ha dato tutto quello che ha potuto.