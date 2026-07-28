La presentazione della Lazio Women in vista della nuova stagione

È il giorno della presentazione ufficiale della squadra femminile della Lazio. La squadra biancoceleste è carica di nuovi arrivi, le ragazze hanno avuto modo di conoscersi meglio nella serata dedicata accoglienza delle nuove arrivate.

Ecco chi è presente

Alla presentazione della Lazio Women sono presenti, oltre alle calciatrici e allo staff tecnico, anche Enrico Lotito e la Mezzaroma.

A consegnare una targa a Mezzaroma è stato il sindaco di Celano, lei ricambia il regalo con una maglia della Lazio.

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