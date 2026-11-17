Lazio-Lecce si avvicina: possibile rientro per un attaccante salentino
Nella 12ª giornata i biancocelesti ospitano i salentini, che sperano di convocare in extremis l'esterno svizzero.
Dopo la sosta torna la Serie A con la 12ª giornata, e sabato alle 15:00 la Lazio scende in campo per difendere il primato contro un Lecce che resta in dubbio per il recupero di Joël Monteiro.
Le condizioni dell'attaccante
Questa mattina Monteiro ha lavorato ancora a parte per smaltire la lesione rimediata contro il Genoa. Nonostante ciò, in casa giallorossa filtra un cauto ottimismo per una sua possibile convocazione contro i biancocelesti: domani mister Di Francesco lo osserverà con attenzione nella seduta pomeridiana a Martignano.
Gli altri assenti certi in casa giallorossa
Oltre al dubbio legato all'esterno svizzero, il tecnico salentino dovrà fare sicuramente a meno di altre due pedine fondamentali per la sfida contro i biancocelesti: Santiago Pierotti, alle prese con la frattura del malleolo che lo terrà fuori fino al 2027, e Ivan Ilić, fermo per una lesione al retto femorale.