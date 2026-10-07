Gattuso: “Bisogna rispettare i tifosi però posso dire che…”

Questa sera Gennaro Gattuso è stato premiato del premio Colalucci. Presente anche il presidente Lotito alla cerimonia. Dal palco il tecnico biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Mi mancano i tifosi. Penso che non ci sia cosa più bella nell’esultare sotto la Curva, ho provato l’esperienza a Napoli in pieno Covid e sinceramente non è stato un bel vedere. Era un altro sport. Adesso i tifosi stanno facendo fatica a venire allo stadio, bisogna rispettare i tifosi però posso dire che giocare all’Olimpico con 55.000 persone e 5.000 fa la differenza. Chapeau a chi sta venendo, bisogna fargli i complimenti. Diciamo che è un qualcosa di diverso.