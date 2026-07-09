Calciomercato Lazio, le cessioni portano un tesoretto al club: la cifra

Il mercato in uscita della Lazio si sta muovendo velocemente. Romagnoli, Provedel e Gila, infatti, stanno per iniziare un nuovo capitolo della loro carriera calcistica lontano dal club biancoceleste e questo ha portato numerose entrate nelle casse del club.

I ricavi

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra le uscite di Romagnoli (3 milioni), Provedel (3 milioni), Gila (30 milioni, metà dei quali girati al Real Madrid), la percentuale sulla rivendita di Muriqi (2,6 milioni) e l'operazione del baby Calvani al Milan (2,5 milioni), sono entrati in cassa 26,1 milioni di euro. Se si aggiunge anche il notevole risparmio sugli ingaggi pesanti, circa 5 milioni per il nuovo difensore dell'Al-Sadd, 4 per il portiere e 1,6 per lo spagnolo, il totale supera abbondantemente i 36 milioni.

La parola d'ordine di Gattuso

Ora la palla passa al campo e al mercato. Seguendo la linea del saldo zero, Gattuso vuole risposte concrete. Il tecnico aspetta che quei ricavi vengano girati in nuovi innesti: la priorità è blindare la difesa e dare peso all'attacco con almeno un nuovo centravanti capace di trainare la squadra.