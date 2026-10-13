Serie A, Tavares guida i difensori: chi sale e chi esce dalla top 5

Nuno Tavares sale al primo posto

Dopo sei giornate di Serie A, Nuno Tavares guida la classifica dei migliori difensori per media voto. Il giocatore della Lazio ha una media di 6,60 in cinque partite a voto e supera Leonardo Balerdi, sceso dalla prima alla quinta posizione.

La classifica dei cinque migliori difensori

Alle spalle di Tavares ci sono Jacobo Ramón del Como, Gianluca Mancini della Roma e Yann Aurel Bisseck dell’Inter, tutti con una media di 6,50. Anche Balerdi chiude la top 5 con 6,50. Tra parentesi sono indicate le partite a voto:

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Nuno Tavares (Lazio): 6,60 (5) Jacobo Ramón (Como): 6,50 (6) Gianluca Mancini (Roma): 6,50 (6) Yann Aurel Bisseck (Inter): 6,50 (5) Leonardo Balerdi (Roma): 6,50 (4)

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