Women, oggi la lista delle convocate: Grassadonia si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo

È tutto pronto per il ritiro della Lazio Women. Dopo l'inizio della preparazione estiva per la prima squadra, ora è tempo anche per la formazione femminile iniziare ufficialmente la nuova stagione sotto la guida di Gianluca Grassadonia.

Otto nuovi arrivi per mister Grassadonia

Nelle ultime settimane la rosa biancoceleste si è arricchita di sei nuovi arrivi, tra cui l'acquisto a titolo definitivo di Margherita Monnecchi, e solo nella giornata di ieri il club ha annunciato altri due nuovi rinforzi: Beatrix Fordos e di Julia Roddar.

Attesa oggi la lista delle convocate biancocelesti per il ritiro estivo

La Lazio Women si prepara quindi ad aprire la nuova stagione con tanti nuovi volti, ai quali se ne aggiungerà un altro proprio nella giornata di oggi. Come raccolto da Il Tempo, è atteso un nuovo comunicato della società per un nono arrivo, pronto a partire con Castiello e compagne per il ritiro a Celano. Inoltre, in serata sarà anche resa nota la lista delle convocate per la preparazione nella provincia abruzzese.

"Manca poco più di un mese all'inizio della Women's Cup che precede la Serie A (che comincerà a fine settembre, mercoledì il calendario) e la Lazio si prepara alla nuova stagione riorganizzando la rosa. Raduno cominciato, le biancocelesti domani inizieranno a lavorare a Celano, dove rimarranno fino al 30. In casa Lazio è in atto una vera e propria rivoluzione: dopo i primi sei innesti, il rientro di Cetinja e la conferma di Monnecchi, il club ha comunicato l'arrivo dall'Inter del difensore ungherese classe 2002 Beatrix Fordos e quello di Julia Roddar dal London City Lionesses, centrocampista svedese classe ‘92 con grande esperienza internazionale. In queste ore è atteso un altro arrivo e in serata la lista delle convocate di Grassadonia per il ritiro", così recita l’edizione odierna de Il Tempo sugli ultimi aggiornamenti in casa Lazio Women.