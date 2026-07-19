Lazio Women: Angel Mukasa è una nuova calciatrice biancoceleste

Portiere Angel Mukasa

Nuovo arrivo alla Lazio Women: il portiere Angel Mukasa, classe 2002. Nel 2021 ha esordito nella Damallsvenskan con il Rosengård, club svedese con cui ha anche giocato nella UEFA Women's Champions League, affrontando Il Bayern Monaco, il Benfica e il Barcellona.

Ha firmato la sua presenza anche nelle nazionali giovanili svedesi Under 17, Under 19 e Under 23.

Ha iniziato a giocare a calcio a sei anni nell'AIK. È cresciuta poi nella squadra giovanile FC Rosengard, una società calcistica di Malmö. Ha collezionato 9 partite nella Coppa di Svezia con il Rosengard, club con cui si è aggiudicata nel 2021 la vittoria della Coppa di Svezia e del campionato svedese. È stata presente in 6 partite della UEFA Women's Champions League 2023-2024.

Sono sette i nuovi arrivi negli ultimi giorni, le calciatrici biancocelesti domani inizieranno il ritiro a Celano sotto la guida del tecnico Gianluca Grassadonia.

Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio