La moviola di Roma-Lazio: Maresca scolastico, rossi severi, dubbi sul contatto Mancini-Isaksen

Altro regalo della Lazio nel giro di una sola settimana: dopo quanto accaduto in finale di Coppa Italia, i biancocelesti finiscono per favorire anche gli storici rivali cittadini, concedendo alla Roma una preziosa occasione nella corsa al quarto posto e alla conseguente qualificazione alla prossima Champions League.

Nonostante il primo tempo abbia lasciato intravedere segnali incoraggianti, nella ripresa, però, la squadra si è progressivamente spenta, arrendendosi mentalmente e lasciando campo alla disfatta definitiva.

Un tracollo che conferma tutte le difficoltà vissute nel corso della stagione e che alimenta ulteriormente il malcontento dell'ambiente biancoceleste. E il futuro appare sempre più incerto e proiettato verso una direzione sempre più buia.

La gestione dei cartellini in Roma-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, con Fabbri IV uomo, e con Di Bello al VAR e Abisso all'AVAR, il fischietto di Napoli ha ammonito nel corso del match tra Lazio e Roma: al 21' Taylor; al 42' Cancellieri e Hermoso; al 64' Tavares; al 70' rosso per Rovella e Wesley; all'85' El Shaarawy;

I casi di moviola nel primo tempo

Nel primo tempo la squadra di Sarri, pur priva della spinta del proprio pubblico, è riuscita a mettere in campo una prestazione attenta e ordinata, creando diverse occasioni pericolose senza però riuscire a capitalizzarle a causa di un attacco sterile e apparso poco lucido sotto porta. A differenza degli ospiti, la Roma è riuscita a sfruttare solo una delle poche vere opportunità create, trovando il vantaggio con Mancini, che ha approfittato della disattenzione della difesa laziale assopita per firmare la rete dell'1-0.

Sono stati tre i cartellini gialli estratti nei primi 45 minuti: il primo rimediato da Taylor, mentre gli altri due sono arrivati in seguito a un acceso confronto tra Cancellieri e Hermoso, protagonisti di una rissa che ha contribuito ad alzare ulteriormente la tensione in campo.

Cartellino giallo per Taylor - 21'

L'olandese è il primo giocatore a finire sui taccuino dei cattivi di Maresca per un entrata ruvida su Dybala: un giallo pesante per Taylor che chiuderà con una giornata di anticipo la sua prima stagione alla Lazio, avendo raggiunto quota 5 cartellini consecutivi.

Gol annullato a Dia - 30'

Il buon primo tempo della Lazio è stato impreziosito anche da una rete trovata da Boulaye Dia, successivamente però annullata per posizione di fuorigioco.

L'attaccante senegalese era riuscito a superare Svilar dopo qualche difficoltà nel controllo del pallone. L'esultanza è però durata pochi istanti: il direttore di gara supportato dalla segnalazione dell'assistente, ha infatti rilevato la posizione irregolare di Dia al momento dell'imbucata da sinistra. Decisione corretta e inevitabilmente cancellata.

Ammoniti anche Cancellieri e Hermoso - 42'

Rissa al centro del campo tra Cancellieri e Hermoso, sanzionati entrambi

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un episodio destinato a far discutere: la Roma reclama un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Rovella e Celik. L'episodio scatena le proteste dei giocatori giallorossi e l'immediata reazione del pubblico di casa.

Il centrocampista biancoceleste, nel tentativo di intervenire sul pallone, allarga la gamba in maniera involontaria su Celik: Maresca lascia proseguire il gioco, non giudicando il contatto irregolare. Giusta la decisione di campo.

Cartellino giallo a Tavares - 64'

Punizione dal limite per la Roma dopo un intervento ingenuo di Tavares di Dybala. Un fallo evitabile che ha concesso ai giallorossi una potenziale occasione d'oro da posizione molto favorevole, ma fermata da un'intervento decisivo di Furlanetto.

Rosso a Rovella e Wesley - 70'

La tensione in campo esplode verso il finale, quando la seconda rissa della partita ha portato l'arbitro a estrarre un cartellino rosso per parte. Questa volta a essere protagonisti sono Rovella e Wesley. Una scelta che appare in controtendenza alla gestione precedente tra Cancellieri e Hermoso. Una differenza di valutazioni che lascia spazio a qualche discussione.

Contatto tra Mancini e Isaksen

Dubbi sul contatto tra Mancini e Isaksen: il danese punta il difensore che lo indirizza sull'esterno e interviene non prendendo il pallone ma intrecciando le sue gambe con quelle dell'esterno. Restano delle perplessità, poche le proteste dei calciatori in campo.

Giallo per El Shaarawy - 85'

Step on foot di El Shaarawy ai danni di Isaksen, che ha consentito ai biancocelesti di guadagnare un calcio di punizione.

La direzione arbitrale di Maresca

Voto: 5,5

La direzione arbitrale di Maresca è stata caratterizzata da numerose interruzioni, con molti falli fischiati che hanno inevitabilmente spezzato il ritmo della gara. Un gestione che ha finito per dare la sanzione che il fattore ambientale abbia inciso sulle decisioni prese dall'arbitro. Rosso per parte eccessivo alla luce del metro di giudizio usato in un'occasione analoga nel primo tempo.