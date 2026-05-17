Le pagelle di Roma-Lazio: biancocelesti organizzati, ma poveri tecnicamente...siamo alle solite
Le valutazioni dei calciatori biancocelesti nel derby Roma-Lazio
Il derby perso chiude una settimana nefasta per la Lazio. Le aspettative non erano alte e vengono confermate da quanto avviene in campo. La squadra di Sarri è organizzata, ha tante potenziali occasioni, ma la pochissima qualità in campo manda tutto in fumo. I migliori tra le fila biancocelesti Provstgaard e Furlanetto.
Le pagelle di Roma-Lazio
Furlanetto - 6.5
Il migliore in campo insieme a Provstgaard, non può nulla sui due gol giallorossi e mette i guantoni quando serve con un paio di parate di bel pregio.
Marusic - 6
Non è chiamato a sventare grandi pericoli dalle sue parti, partita ordinata. Dal 79' Lazzari: SV
Gila - 5.5
La Lazio difende a zona, ma in occasione del secondo gol Mancini gli svetta proprio alle spalle. Per il resto è attento nelle chiusure su Malen &co.
Provstgaard - 6.5
È attento e bravo in copertura, l'organizzazione tattica lo aiuta. È probabilmente il migliore in campo.
Tavares - 5
Fare meglio di mercoledì era piuttosto semplice, anche se paga le sortite avversarie, in attacco quando trova spazio in profondità sbaglia poi sempre il cross.
Basic - 5
Dà veramente poco in termini di velocità di manovra, piuttosto statico.
Rovella - 4
Bella l'aggressività e la voglia di starci all'interno di questa partita, ma l'espulsione al 70' è veramente ingenua cadendo nelle solite provocazioni.
Taylor - 5.5
La pulizia tecnica in una squadra che ne ha veramente poca salta subito all'occhio, il giallo sporca la sua prestazione, era diffidato e salterà il Pisa. Al 61' Dele-Bashiru: 5.5
Cancellieri - 5.5
È quello più vivo là davanti, tenta due volte la conclusione, ma non è mai pericoloso dalle parti di Svilar.
Dia - 4.5
Gioca spalle alla porta e si sa non è il suo gioco ideale, ma sbaglia tanto e anche giocate semplici.
Noslin - 5
Non la sua miglior prestazione, si mette in scia dei compagni creando veramente poco. Dal 79' Pedro: SV
La pagella di Sarri
Voto: 6
La squadra è organizzata come sempre, ma con poca qualità al servizio il gol non arriva. Pagata la fisicità su calcio d'angolo dei calciatori giallorossi.