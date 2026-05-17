Le pagelle di Roma-Lazio: biancocelesti organizzati, ma poveri tecnicamente...siamo alle solite

Il derby perso chiude una settimana nefasta per la Lazio. Le aspettative non erano alte e vengono confermate da quanto avviene in campo. La squadra di Sarri è organizzata, ha tante potenziali occasioni, ma la pochissima qualità in campo manda tutto in fumo. I migliori tra le fila biancocelesti Provstgaard e Furlanetto.

Le pagelle di Roma-Lazio

Furlanetto - 6.5

Il migliore in campo insieme a Provstgaard, non può nulla sui due gol giallorossi e mette i guantoni quando serve con un paio di parate di bel pregio.

Marusic - 6

Non è chiamato a sventare grandi pericoli dalle sue parti, partita ordinata. Dal 79' Lazzari: SV

Gila - 5.5

La Lazio difende a zona, ma in occasione del secondo gol Mancini gli svetta proprio alle spalle. Per il resto è attento nelle chiusure su Malen &co.

Provstgaard - 6.5

È attento e bravo in copertura, l'organizzazione tattica lo aiuta. È probabilmente il migliore in campo.

Tavares - 5

Fare meglio di mercoledì era piuttosto semplice, anche se paga le sortite avversarie, in attacco quando trova spazio in profondità sbaglia poi sempre il cross.

Basic - 5

Dà veramente poco in termini di velocità di manovra, piuttosto statico.

Rovella - 4

Bella l'aggressività e la voglia di starci all'interno di questa partita, ma l'espulsione al 70' è veramente ingenua cadendo nelle solite provocazioni.

Taylor - 5.5

La pulizia tecnica in una squadra che ne ha veramente poca salta subito all'occhio, il giallo sporca la sua prestazione, era diffidato e salterà il Pisa. Al 61' Dele-Bashiru: 5.5

Cancellieri - 5.5

È quello più vivo là davanti, tenta due volte la conclusione, ma non è mai pericoloso dalle parti di Svilar.

Dia - 4.5

Gioca spalle alla porta e si sa non è il suo gioco ideale, ma sbaglia tanto e anche giocate semplici.

Noslin - 5

Non la sua miglior prestazione, si mette in scia dei compagni creando veramente poco. Dal 79' Pedro: SV

La pagella di Sarri

Voto: 6

La squadra è organizzata come sempre, ma con poca qualità al servizio il gol non arriva. Pagata la fisicità su calcio d'angolo dei calciatori giallorossi.