Calciomercato Lazio, Gabriele Artistico verso il prestito: tra i club interessati c'è anche uno di Serie A
Ecco i club che hanno mostrato interesse per Gabriele Artistico, che si prepara ad affrontare un'altra stagione lontana dalle mura del club biancoceleste
La richiesta di un nuovo centravanti da parte del mister Gattuso spinge Gabriele Artistico lontano dalla Lazio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il giovane attaccante classe 2002 è pronto a fare nuovamente le valigie per trovare maggiore spazio altrove.
Nuova cessione in prestito
Per la punta è in arrivo un'altra stagione in prestito, come accaduto per la precedente vissuta allo Spezia in Serie B dove, nonostante la buona vena realizzativa, l'annata si era purtroppo conclusa con l'amara retrocessione in Serie C.
Interesse in Serie B e Serie A
Adesso su Artistico ci sono gli occhi di diversi club della Serie B, ma non solo, anche il Frosinone in Serie A si è mostrato interessato. Per questa ragione, l'amichevole del 9 agosto allo stadio Benito Stirpe, sarà l'occasione ideale per le due società di parlarne direttamente.