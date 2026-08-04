Calciomercato Lazio, Gabriele Artistico verso il prestito: tra i club interessati c'è anche uno di Serie A

La richiesta di un nuovo centravanti da parte del mister Gattuso spinge Gabriele Artistico lontano dalla Lazio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il giovane attaccante classe 2002 è pronto a fare nuovamente le valigie per trovare maggiore spazio altrove.

Nuova cessione in prestito

Per la punta è in arrivo un'altra stagione in prestito, come accaduto per la precedente vissuta allo Spezia in Serie B dove, nonostante la buona vena realizzativa, l'annata si era purtroppo conclusa con l'amara retrocessione in Serie C.

Interesse in Serie B e Serie A

Adesso su Artistico ci sono gli occhi di diversi club della Serie B, ma non solo, anche il Frosinone in Serie A si è mostrato interessato. Per questa ragione, l'amichevole del 9 agosto allo stadio Benito Stirpe, sarà l'occasione ideale per le due società di parlarne direttamente.