Calciomercato Lazio, Lotito abbassa le pretese per Mario Gila: ecco tutti i dettagli

La trattativa tra Lazio e Napoli per Mario Gila entra nel vivo. Il club biancoceleste, consapevole della volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, ha ammorbidito la sua posizione, scendendo dalla richiesta di 30 milioni a una cifra che gira intorno ai 20 milioni. Questa mossa è dovuta al bisogno di incassare subito: tra sette mesi, infatti, il difensore potrebbe accordarsi a parametro zero con chiunque. La Lazio punta a ricavare una cifra di almeno 10 milioni, dato che il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita.

​Il Napoli studia la strategia

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, con un reparto difensivo folto (Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin, Beukema e Marianucci), il club azzurro non ha fretta e sta cercando di inserire contropartite tecniche come Rafa Marin o Beukema, ricevendo però un "no" dalla Lazio. Resta in ballo l'ipotesi Lorenzo Lucca: il Napoli sarebbe disposto a cederlo, ma solo a titolo definitivo e non in prestito, nel caso in cui Allegri non lo considerasse centrale nel progetto.

​Il ruolo dell'agente e i prossimi passi

​Al momento la trattativa non è ancora entrata nel vivo tra le società, ma è stata gestita dal mediatore Alejandro Camaño, agente di Gila, che sta costruendo il ponte tra i due club. L'accordo dipenderà dalla capacità delle parti di trovare la formula giusta per soddisfare le esigenze economiche laziali e le ambizioni tattiche di mister Gattuso.