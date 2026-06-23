Lazio, mercato a saldo zero e frenata sui rinnovi: il club punta su Cataldi e Patric

L’estate a Formello non si gioca solo sul campo, ma tra scrivanie e documenti. La Lazio si trova a navigare in acque agitate, costretta a rispettare il rigido limite del "saldo zero": per ogni nuovo arrivo, dovrà esserci una partenza. È una questione di equilibrio finanziario, dettata dai limiti imposti dalla Commissione indipendente sull'indice del costo del lavoro. Una situazione che costringe la società a muoversi con estrema cautela.

La serrata sui rinnovi

La situazione diventa ancora più tesa guardando ai contratti. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, le nuove regole, infatti, hanno congelato ogni possibilità di rinnovo per chi ha un accordo che scade dal 2028 in poi. Il messaggio della federazione è chiaro: si rinnova, ma senza pesare di più sulle casse. Per questa ragione, la dirigenza ha dovuto restringere il campo delle trattative ai giocatori in scadenza nel 2027.

Il cuore della squadra: Cataldi e Patric

In mezzo a questo labirinto di cifre e restrizioni, ci sono le storie di Danilo Cataldi e Patric, i volti più probabili per un rinnovo. Il numero 32 sta sta lavorando sodo per smaltire l’operazione di pubalgia e tornare in campo per il ritiro di metà luglio: è un laziale di cuore, uno che in regia ha saputo prendersi le sue responsabilità nei momenti di difficoltà. E poi c’è Patric, che dopo dodici stagioni sembra ormai parte integrante delle mura di Formello. Ormai diceventato uno dei leader, è il punto fermo su cui la Lazio vuole costruire la prossima stagione.