Tifo organizzato: "Lettera di Lotito? Un modo per dividerci e creare delle fazioni"

Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per rispondere alla lettera di Claudio Lotito.

Sono stati 22 anno di mala gestione, 22 anni in cui siamo stati trattati come neanche il peggiore dei romanisti avrebbe potuto fare. Adesso si prendono le conseguenze di quelle che sono le libere scelte di gente che decide come spendere i propri soldi. Viene specificato più volte il discorso dei Lazio Club, è una lettera mirata a dividerci, per cercare di creare delle fazioni all'interno del tifo. Noi come tifoseria organizzata restiamo fermi nelle nostre decisioni, come abbiamo ribadito nel comunicato. Abbiamo provato più volte a lasciare delle porte aperte a questa società, soprattutto nell'ultimo anno, ma il Presidente della Lazio ha sempre chiuso una porta blindata, non c'è mai stata nessun tipo di apertura.