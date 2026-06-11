Lazio, la grande occasione di Floriani Mussolini: sarà il vice Marusic nella nuova stagione

Dopo tre stagioni passate a fare esperienza lontano da Roma, per Romano Floriani Mussolini è scoccata l'ora della verità. Il terzino classe 2003 è cresciuto nel vivaio biancoceleste e, come riportato dal Corriere dello Sport, è pronto a tornare a casa per restare: nei piani del club, sarà lui la riserva di Marusic nella prossima stagione.

​Un percorso di crescita costante

​Il ragazzo arriva a questo appuntamento dopo un lungo apprendistato. Il suo percorso di maturazione è passato attraverso diverse tappe importanti: dal Pescara in Serie C, alla Juve Stabia in Serie B, fino all'ultima annata tra le fila della Cremonese. Un curriculum che lo rende pronto per il grande salto a Formello.

​La sfida sotto la guida di Gattuso

Il giovane difensore si presenterà al ritiro estivo con un obiettivo chiaro: conquistare la fiducia del nuovo tecnico Gennaro Gattuso. La sua permanenza si inserisce in un reparto difensivo pronto a cambiare volto, tra partenze eccellenti e scadenze contrattuali, offrendo così a Floriani Mussolini la chance della carriera per imporsi in prima squadra.