Calciomercato, Pedraza pronto per la Lazio: il comunicato d'addio del Villarreal

Il Villareal ha emesso un comunicato per dire ufficialmente addio ad Alfonso Pedraza, che presto entrerà a far parte della rosa biancoceleste.

Il Villarreal CF e Alfonso Pedraza si separeranno al termine dell'attuale stagione 2025/26. Si concluderà così un periodo di successo di 15 anni con il Sottomarino Giallo per il difensore nato a Cordova. Cresciuto nel settore giovanile del club, il calciatore andaluso ha disputato un totale di 234 partite con la prima squadra, diventando uno dei giocatori più importanti nella storia del Villarreal CF dopo aver vinto la UEFA Europa League nel 2021 e aver raggiunto le semifinali di Supercoppa UEFA e Champions League nel 2022. Come coronamento della sua esperienza con il club, il numero 24 giallorosso ha ottenuto la seconda qualificazione consecutiva alla massima competizione continentale.

Il Villarreal CF gli renderà omaggio nell'ultima partita di LALIGA contro l'Atlético de Madrid, in occasione della festa per la conquista della Champions League che si terrà allo stadio de la Cerámica insieme ai tifosi. Metà della sua vita legata al Villarreal CF. A soli 15 anni, nel 2011, Alfonso Pedraza è entrato a far parte del settore giovanile del Villarreal CF per realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista. Durante la sua permanenza nel settore giovanile, ha vinto il campionato e la Coppa dei Campioni con la squadra Juvenil A nella stagione 2014-15. Nello stesso anno, ha anche fatto il suo debutto con la prima squadra in un derby contro il Valencia CF al Mestalla, a soli 18 anni. Successivamente, è stato promosso al Villarreal B, dove ha giocato per una stagione prima di essere ceduto in prestito al CD Lugo, al Deportivo Alavés e al Leeds United. Dopo aver maturato esperienza nel calcio professionistico, nella stagione 2018-19 ha disputato la sua prima stagione come membro della prima squadra del Villarreal CF.

È stato ceduto in prestito per un'altra stagione al Real Betis prima di tornare definitivamente al Villarreal, dove ha raggiunto l'apice della sua carriera. Pedraza è stato un giocatore chiave nella storica vittoria in UEFA Europa League nel 2021. È stato anche un elemento cruciale della squadra che ha raggiunto le semifinali di Champions League nel 2022. Inoltre, le sue eccezionali prestazioni con il Villarreal gli sono valse la convocazione nella nazionale spagnola per la stagione 2023/24. Per tutti questi motivi, il Villarreal CF lo ringrazia per l'impegno, la dedizione e il duro lavoro svolto in questo periodo e gli augura il meglio per la sua nuova avventura professionale. Sarai sempre un giocatore del Sottomarino Giallo, Alfonso!