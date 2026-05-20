La Lazio sui social: "Finale Coppa Italia? Esserci contava di più. Sulla Supercoppa..."

La Società biancoceleste si è espressa sulle proprie piattaforma social in merito alla finale di Coppa Italia e sui numeri raccolti.

RAPPORTO | FINALE DI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

La finale di Coppa Italia Frecciarossa rappresentava molto più di una semplice partita di calcio. Per la nostra Media Company, è stata una sfida senza precedenti di produzione, editoriale e tecnologia - e i numeri riflettono la portata del lavoro svolto. Le trasmissioni in diretta distribuite sulle nostre piattaforme ufficiali e quelle dei nostri partner hanno generato oltre 200.000 visualizzazioni e più di 55.000 utenti unici.

La copertura sui social media dei nostri contenuti, anche grazie alle prestigiose collaborazioni con Polymarket e Fabrizio Romano, ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni totali e più di 3 milioni di account raggiunti. Siamo stati anche onorati di vedere i nostri contenuti distribuiti da DAZN, DAZN UK, Sportitalia e Mediaset. Un importante riconoscimento del lavoro costruito nel corso degli anni. Dietro tutto questo c'era uno straordinario lavoro di squadra: professionisti, tecnici, sceneggiatori, registi, presentatori, operatori di camera, team social media, graphic designer, staffa di produzione, comunicazione e marketing, partner e collaboratori che hanno lavorato instancabilmente per giorni con passione, competenza e un forte senso di appartenenza. A tutti loro, estendiamo i nostri più sentiti ringraziamenti

Abbiamo perso una finale contro una delle squadre più forti e prestigiose d'Europa. Ma esserci contava. Essere li come protagonisti contava ancora di più.

E la S.S. Lazio era li: in campo, oltre il campo, e al centro della narrazione di un evento seguito in più di 150 paesi nel mondo. Il nostro obiettivo è già sulla prossima grande occasione: la finale della Supercoppa. Un'altra opportunità per rappresentare il Lazio, la sua storia, il suo popolo e la sua ambizione.