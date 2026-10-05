Nations League, Danimarca-Galles 1-0: decide Hojlund su rigore conquistato da Isaksen. Il video

La Danimarca conquista tre punti pesanti nella quarta giornata di Nations League, superando di misura il Galles grazie a una prestazione concreta e a un episodio chiave sfruttato al massimo nel primo tempo.

La svolta dal dischetto

A sbloccare il match è il rigore trasformato dall'attaccante del Napoli Hojlund. Il penalty nasce da un grave errore in impostazione della retroguardia gallese: l'esterno della Lazio Isaksen è bravissimo a rubare palla e a subire il fallo in area da parte del portiere Ward. Lo stesso Isaksen gioca una grande partita prima di uscire all'82', mentre il difensore Provstgaard resta in campo per tutti i 90 minuti, confermandosi un punto fermo della retroguardia danese.

Prospettive future

Con questo successo la Danimarca continua il suo percorso positivo nel torneo, mostrando solidità difensiva e cinismo sottoporta, confermando le ottime indicazioni arrivate dai suoi giovani talenti.

Il video riportato da Sky Sport