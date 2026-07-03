Di Marzio: "Gila ad un passo dal Milan. Tra lunedì e martedì…"

Il mercato in uscita della Lazio continua ad essere molto movimentato con il club biancoceleste che dopo esser stato salutato ieri da Romagnoli (con un videomessaggio durante la manifestazione), probabilmente dovrà fare a meno anche dell'altro centrale, Mario Gila.

Gila ad un passo dal Milan

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Gila è ad un passo dal Milan. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Il Milan conta ora di chiudere tra lunedì e martedì anche l'accordo con la Lazio. Superata la concorrenza del Napoli con il club di Cardinale che ha adesso in pugno il giocatore.

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