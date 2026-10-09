Fantacalcio Serie A: infortunati e squalificati per la 6ª giornata

Cataldi, Rovella, Przyborek, Cancellieri e Marusic compaiono nell’elenco degli infortunati: per tutti il rientro è ancora da valutare.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

La Lazio ha cinque giocatori nell’elenco degli infortunati in vista della 6ª giornata di Serie A: Cataldi, Rovella, Przyborek, Cancellieri e Marusic. Per ciascuno, il possibile rientro è indicato come da valutare.

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Gli infortunati della Lazio verso la 6ª giornata

L’elenco segnala una situazione ancora aperta per tutti e cinque i calciatori. A differenza di altri giocatori presenti nel quadro degli indisponibili di Serie A, per i nomi della Lazio non è indicata una giornata di possibile rientro.

Cataldi, Rovella e Przyborek: rientro da valutare

Cataldi, Rovella e Przyborek figurano tra gli infortunati. Accanto a ciascun nome compare la stessa indicazione: rientro da valutare.

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