Fantacalcio Serie A: infortunati e squalificati per la 6ª giornata
Cataldi, Rovella, Przyborek, Cancellieri e Marusic compaiono nell’elenco degli infortunati: per tutti il rientro è ancora da valutare.
La Lazio ha cinque giocatori nell’elenco degli infortunati in vista della 6ª giornata di Serie A: Cataldi, Rovella, Przyborek, Cancellieri e Marusic. Per ciascuno, il possibile rientro è indicato come da valutare.
Gli infortunati della Lazio verso la 6ª giornata
L’elenco segnala una situazione ancora aperta per tutti e cinque i calciatori. A differenza di altri giocatori presenti nel quadro degli indisponibili di Serie A, per i nomi della Lazio non è indicata una giornata di possibile rientro.
Cataldi, Rovella e Przyborek: rientro da valutare
Cataldi, Rovella e Przyborek figurano tra gli infortunati. Accanto a ciascun nome compare la stessa indicazione: rientro da valutare.
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