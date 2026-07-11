Gattuso sulla contestazione: "Non voglio creare alibi. Bisogna rispettare i tifosi"
Uno dei temi principali affrontati nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rino Gattuso è la profonda frattura creatasi tra società e tifosi, e la conseguente contestazione della tifoseria biancoceleste, che in segno di protesta non entrerà allo stadio in vista della prossima stagione.
Gattuso sulla contestazione
È un alibi. Se oggi comincio a parlare dell'assenza dei tifosi creo un alibi. Lo sanno bene, lo hanno vissuto lo scorso anno. Al di là della bravura di Maurizio, sono stati bravi anche i giocatori, lo scorso anno si poteva rischiare tanto. Sappiamo di questa problematica, bisogna rispettare i tifosi. Il comunicato è uscito 20 giorni fa e hanno detto che stanno vicino alla squadra in trasferta, ma sappiamo che qui non ci saranno. Questo è uno stadio che spinge, che si sente il calore quando è pieno. È un qualcosa che non lo abbiamo e qualcosa lo andremo a pagare. Io ho solo un obiettivo: fare andare più forte possibile i giocatori. Non voglio creare alibi.
Continua il tecnico
Dobbiamo onorare la maglia, altre cose non mi vengono in mente, ma farei di tutto il possibile per riportare la gente allo stadio, ma so che è impossibile. Sta a noi riuscire sia in casa che fuori, facendo prestazioni importanti e farli sentire orgogliosi.