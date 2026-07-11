Gattuso sulla contestazione: "Non voglio creare alibi. Bisogna rispettare i tifosi"

Uno dei temi principali affrontati nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rino Gattuso è la profonda frattura creatasi tra società e tifosi, e la conseguente contestazione della tifoseria biancoceleste, che in segno di protesta non entrerà allo stadio in vista della prossima stagione.

È un alibi. Se oggi comincio a parlare dell'assenza dei tifosi creo un alibi. Lo sanno bene, lo hanno vissuto lo scorso anno. Al di là della bravura di Maurizio, sono stati bravi anche i giocatori, lo scorso anno si poteva rischiare tanto. Sappiamo di questa problematica, bisogna rispettare i tifosi. Il comunicato è uscito 20 giorni fa e hanno detto che stanno vicino alla squadra in trasferta, ma sappiamo che qui non ci saranno. Questo è uno stadio che spinge, che si sente il calore quando è pieno. È un qualcosa che non lo abbiamo e qualcosa lo andremo a pagare. Io ho solo un obiettivo: fare andare più forte possibile i giocatori. Non voglio creare alibi.